Başkan Özcan makam koltuğunu çocuklara devretti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu Şehitler Ortaokulu 5. Sınıf öğrencileri Abdullah Günderi Gökçe ve İrem Göçmen’e teslim etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda geleneksel hale gelen çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, makamını 11 yaşındaki Abdullah Günderi Gökçe ve İrem Göçmen’e teslim etti.

Temsili başkanlara hayata geçirecekleri projeleri soran Başkan Özcan, çocukların gözünden kentin eksiklerini dinleyerek notlar aldı.



Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm faaliyetlerinin artırılması konularına dikkat çeken temsili Başkan Göçmen; “İlçemizin çocuk dostu ve temiz bir ilçe olması için çalışmalıyız. Ağaçlandırma ve çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapabiliriz. Atık toplama kutularının sayısının artırılması ilçemiz adına önemli bir çalışma olacaktır” dedi.



Göreve geldikleri günden bu yana çevre dostu bir belediye olmak için projeler geliştirdiklerini ifade eden Başkan Özcan, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi inşasına başladıklarını hatırlattı.



Temsili Başkan Gökçe ise sokak hayvanlarının korunması için hayata geçirilebilecek projeler ve çocuk oyun alanlarının sayısının artırılması konusundaki görüşlerini dile getirdi.



Kamuya ait bölgelerin sosyal alan olarak kullanılması için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Geleceğimizin mimarı siz çocuklarımızın yarınlarda daha güzel imkanlara sahip olması, daha yaşanılır bir dünyada yaşaması için bizler var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerin huzurunda tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Özcan, temsili başkanlara hediye takdim ederek hatıra fotoğrafı çekildi.

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