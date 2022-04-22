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Başkan Kaplan, “Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur”

İHA

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında "Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur" dedi.

Başkan Kaplan, “Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur”

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında "Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur" dedi.
Başkan kaplan mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun ve bu önemli günün çocuklara Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak armağan edilişinin 102. yılını en içten duygularımla kutluyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın heyecanını ve coşkusunu tüm çocuklarımız ve milletimizle hep birlikte yaşıyoruz. Türk milletinin bağımsızlığını ve milli iradenin hâkimiyetini dünyaya ilan ederek açılan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, istikbal mücadelemizin ve bağımsızlığımızın öncüsü olmuştur. Tarihimizde bir dönüm noktası olan 23 Nisan’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, milletimizin çocuklarımıza olan inancının da bir sembolüdür ve milletimizin çocuklara verdiği önemin ve değerin en güzel göstergesinden birisi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Dünyayı güzelleştiren yegane şey, çocukların tebessümüdür. Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın da umududur. Çocuk olmak, coşkulu olmak, dünyaya hep saf, temiz, duru gözlerle bakmak ve yarına o heyecanla yürümek demektir. Çocuk olmak yüreğindeki sınırsız, hesapsız sevgiye sıkı sıkıya sarılmak demektir. “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek, ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.” sözü ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklarımızın ne kadar önemli olduğunu bu sözle bir kez daha dile getirmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, bugünü anlamlandıran ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, bayramın dünyanın tüm çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını” kutluyorum” dedi.

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