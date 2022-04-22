Söke Borsa Başkanı Nejat Sağel'den 23 Nisan mesajı

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.



A. Nejat Sağel mesajında, "Bayramlar deyince akla gelen sevinçtir, mutluluktur. En büyük sevinç ve mutlulukların kaynağında çocuklar vardır. 23 Nisan çocuklarımızla birlikte neşe içinde olduğumuz, TBMM'nin açılmasıyla ülkemizin bağımsızlığı adına da atılan en büyük adımın adıdır. Bu anlamda Gazi Meclisimizin kuruluşunun 102. yılı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen bayram, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bize bu topraklar üzerinde sürekli bayram sevinçlerini yaşatmak ve bağımsızlık uğruna bu vatan için canlarını hiçe sayan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm vatan kahramanlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" idarelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.