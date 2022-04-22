Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan’ı coşkuyla kutlayacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşku içerisinde kutlayacak. Atatürk Kent Meydanı’nda saat 14’te başlayacak etkinlikler akşam saatlerine kadar devam edecek.



Çocukların gönüllerince eğlenebilmeleri için düzenlenecek etkinlikler Özel Eğitim Ritim Grubu’nun gösterisiyle başlayacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kültür merkezlerine devam eden öğrencilerin şiir okumaları ve müzik gösterileriyle devam edecek olan programda çocuk gelişim merkezlerindeki çocukların da gösterileri olacak. Ayrıca etkinliklerde Bilim Deney Evi çadırı, Akıl Oyunları Kulübü çadırı, Satranç Kulübü çadırı, Alevde Cam İşleme çadırı ve Resim Kulübü çadırı da yer alacak. Sahne gösterilerinin olmadığı zaman diliminde ise penaltı, balon patlatma, sandalye kapmaca, parkur tamamlama, top taşıma oyunun gibi oyunlara da yer verilecek. Diğer taraftan Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde de 23 Nisan Resim Yarışması’nda dereceye giren öğrencilerin eserleri sergilenecek.



Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, herkesi Atatürk Kent Meydanı’ndaki etkinliklere ve saat 13’te açılacak olan sergiye davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.