Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan’ı coşkuyla kutlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan’ı coşkuyla kutlayacak

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşku içerisinde kutlayacak. Atatürk Kent Meydanı'nda saat 14'te başlayacak etkinlikler akşam saatlerine kadar devam edecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan’ı coşkuyla kutlayacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşku içerisinde kutlayacak. Atatürk Kent Meydanı’nda saat 14’te başlayacak etkinlikler akşam saatlerine kadar devam edecek.

Çocukların gönüllerince eğlenebilmeleri için düzenlenecek etkinlikler Özel Eğitim Ritim Grubu’nun gösterisiyle başlayacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kültür merkezlerine devam eden öğrencilerin şiir okumaları ve müzik gösterileriyle devam edecek olan programda çocuk gelişim merkezlerindeki çocukların da gösterileri olacak. Ayrıca etkinliklerde Bilim Deney Evi çadırı, Akıl Oyunları Kulübü çadırı, Satranç Kulübü çadırı, Alevde Cam İşleme çadırı ve Resim Kulübü çadırı da yer alacak. Sahne gösterilerinin olmadığı zaman diliminde ise penaltı, balon patlatma, sandalye kapmaca, parkur tamamlama, top taşıma oyunun gibi oyunlara da yer verilecek. Diğer taraftan Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde de 23 Nisan Resim Yarışması’nda dereceye giren öğrencilerin eserleri sergilenecek.

Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, herkesi Atatürk Kent Meydanı’ndaki etkinliklere ve saat 13’te açılacak olan sergiye davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Özcan dünya çocuklarını makamında ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Özcan dünya çocuklarını makamında ağırladı
Otizmli Şükrü Mert Çelik, Aydın İl Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Otizmli Şükrü Mert Çelik, Aydın İl Şampiyonu oldu
Efeler 09 SFK 3.Lig'e yükseldi
YEREL HABERLER Efeler 09 SFK 3.Lig'e yükseldi
Söke Borsa Başkanı Nejat Sağel'den 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Söke Borsa Başkanı Nejat Sağel'den 23 Nisan mesajı
Efeler’den kardeş şehri Gönen’e 23 Nisan hediyesi
YEREL HABERLER Efeler’den kardeş şehri Gönen’e 23 Nisan hediyesi
Keşif yaptığı evlerden hırsızlık yapan şahsı Koçarlı polisi yakaladı
YEREL HABERLER Keşif yaptığı evlerden hırsızlık yapan şahsı Koçarlı ...
Başkan Kaplan, “Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur”
YEREL HABERLER Başkan Kaplan, “Çocuklarımız bizim geleceğimizin ...
Karacasu’nun çocuk kaymakamının ilk emri, okul yolunun yapılması oldu
YEREL HABERLER Karacasu’nun çocuk kaymakamının ilk emri, okul ...
Başkan Özcan makam koltuğunu çocuklara devretti
YEREL HABERLER Başkan Özcan makam koltuğunu çocuklara devretti
Başkan Erol koltuğunu çocuklara bıraktı
YEREL HABERLER Başkan Erol koltuğunu çocuklara bıraktı
Tesla'nın Türkiye'deki şarj istasyonlarından biri Germencik'e kurulacak
YEREL HABERLER Tesla'nın Türkiye'deki şarj istasyonlarından biri ...
Didim Belediye Başkanı Atabay'dan mevkidaşı Başkan Günel'e destek
YEREL HABERLER Didim Belediye Başkanı Atabay'dan mevkidaşı Başkan ...
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel 23 Nisan mesajı yayınladı
YEREL HABERLER Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel 23 Nisan mesajı ...
İzmir Valisi Köşger, Aydınlı borsa yöneticilerini ağırladı Aydın ve Söke Ticaret Borsası yöneticileri Vali Köşger ile görüştü
YEREL HABERLER İzmir Valisi Köşger, Aydınlı borsa yöneticilerini ...
1800 yıllık mermer küvetin Türkiye'de eşi yok
YEREL HABERLER 1800 yıllık mermer küvetin Türkiye'de eşi yok
Kaymakam Güney, Başkan Tuncel ile görüştü
YEREL HABERLER Kaymakam Güney, Başkan Tuncel ile görüştü
Aydınpost Futbol Turnuvası için geri sayım başladı Aydınlı futbolseverler için halı saha turnuvası düzenlenecek
YEREL HABERLER Aydınpost Futbol Turnuvası için geri sayım ...
Aydın'da 6 bin yıllık mühür ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın'da 6 bin yıllık mühür ele geçirildi: 1 gözaltı
Başkan Atabay Didim Cemevi Derneği'ni ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Atabay Didim Cemevi Derneği'ni ağırladı
Başkan Çerçioğlu, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun”
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...
Söke’de “Ulusal Egemenlik Türk Kadını ve Çocuğu” konulu panel düzenlendi
YEREL HABERLER Söke’de “Ulusal Egemenlik Türk Kadını ve Çocuğu” ...
Söke Belediyesi, bayram öncesi mezarlık temizliği gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Söke Belediyesi, bayram öncesi mezarlık temizliği ...
Efeler’de çocuklar bayram ediyor
YEREL HABERLER Efeler’de çocuklar bayram ediyor
Söke Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası’nda yeni başkan belli oldu
YEREL HABERLER Söke Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası’nda yeni başkan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.