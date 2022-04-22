Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Bölge 3'üncü Grup'ta sezonu lider bitiren Efeler 09 SFK, PlayOff bölge birinciliği maçlarında Belediye Bolvadin Termalspor'u penaltılarda 76 mağlup eden ederek 3'üncü Lig'e yükseldi.
Burdur MAKÜ İstiklal Stadı'ndaki 3. Lig Play Off finalinde Efeler 09 SFK ile Belediye Bolvadin Termalspor karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi golsüz olarak sona ererken, maçın galibini seri penaltılar belirledi. Penaltılarda Bolvadin Termalspor'u 76 mağlup eden Efeler 09 SFK 3. Lig'e yükseldi. Müsabakanın ardından Efeler 09 SFK ve Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, taraftarlar ve futbolcular büyük sevinç yaşadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.