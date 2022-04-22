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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadalı çocuklar hayallerini renklerle anlattı

İHA

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) tarafından kurulan SevilYaşar Altaş Kültür Merkezi (SEYAKMER), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde renkli görüntülere sahne olan bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Maskotlar ve masal kahramanlarının yer aldığı etkinlikte 'Çocuklar Renkler ile Anlatıyor' isimli resim sergisinin açılışı yapıldı.

Kuşadalı çocuklar hayallerini renklerle anlattı

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) tarafından kurulan SevilYaşar Altaş Kültür Merkezi (SEYAKMER), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde renkli görüntülere sahne olan bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Maskotlar ve masal kahramanlarının yer aldığı etkinlikte ‘Çocuklar Renkler ile Anlatıyor’ isimli resim sergisinin açılışı yapıldı.

Kuşadası’ndan 10 okulun 84 eserle katıldığı ‘Çocuklar Renkler ile Anlatıyor’ isimli resim sergisinin açılışı SEYAKMER’de düzenlenen bir etkinlikle yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleşen programa ilgi yoğun oldu. Etkinliğe çok sayıda çocuk ve ailesiyle birlikte Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, KEGEV Başkanı Şefik Sözer, KEGEV Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Aközlü, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ve SEYAKMER binasının bağışçılarından Meltem Altaş Günaydın katıldı.

Kent Orkestrası’nın çaldığı hareketli parçalarla renk kattığı etkinlikte ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencilerinin müzik dinletisi beğeni topladı. Çocuklar ve ailelere Türk Bayrağı ile balonlar dağıtıldı. Maskotlar ve masal kahramanlarının yer aldığı etkinlikte Kuşadalı çocuklar keyifli vakit geçirdi. Programın sonunda sergiye katkı sunan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür sertifikası verildi. Ardından protokol üyeleri tarafından sergininin açılış kurdelesi kesildi.

Etkinlikte konuşan KEGEV Başkanı Şefik Sözer, “SEYAKMER’İ Kuşadalı çocuklar için hayata geçirdik. Bu güzel kütüphanenin kuruluşunda Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel ve ekibinin çok büyük bir desteği oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bağışçımız hayırsever Sevil Altaş’ın kızı Meltem Altaş Günaydın ve değerli ailelerine de çok teşekkür ederiz. Sizleri burada ağırlamak ve SEYAKMER’i Kuşadası Belediyesi ile birlikte yönetiyor olmak bizler için çok değerli” dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ise, “Öncelikle Belediye Başkanımız Ömer Günel’in hepinize çok selamları var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi böyle güzel bir etkinlikte çocuklarımız ve değerli aileleriyle bir araya gelmek bizleri çok mutlu etti. Kuşadası’nda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mutluluğu bizler için her şeyden daha önemli” diye konuştu.

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