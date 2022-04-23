Germencik Belediye Başkanı Öndeş Tesla'yı Germencik'e davet etti

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ilçenin katma değerinin artması ve markalaşması için çalışmalarını sürdürürken, Tesla'nın Türkiye’ye kurmayı planladığı 9 adet şarj istasyonunun bir tanesinin de Germencik’te kurulması için davet etti, teklifte bulundu.



Dünyaca ünlü elektrikli araba üreticisi Tesla’nın Türkiye sorumlusu Emir Tunçyürek ile görüşen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Tesla’nın 2023 yatırım planı çerçevesinde Türkiye’ye kurmayı planladığı 9 adet şarj istasyonunun bir tanesinin de Germencik’te kurulması için davet etti, teklifte bulundu.



"Şarj istasyonlarının bir tanesinin Germencik'e kurulması için teklifte bulunduk"

Emir Tunçyürek ile sohbet eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti; “Emir Bey ile sohbet etme şansımız oldu. Tesla’nın Türkiye’de kurmayı düşündüğü şarj istasyonlarının bir tanesinin de Germencik’te olması için teklifte bulunduk, kendilerini davet ettik. Tabi hemen olacak, oldu bitti denecek diye bir şey yok. Neticede bunlar büyük ölçekli global yatırımlar dolayısıyla takdir firmanındır. Ancak böyle bir girişimde bulunarak ilçemizin de talipli olduğunu kendilerine ilettik. Hoş sohbeti ve güzel karşılamaları için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

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