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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koçarlı Belediyesi’nde Çocuk Meclisi kuruldu

İHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu temsilen ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Koçarlı Belediye Meclisi'nde bu kez çocuklar özel oturum gerçekleştirdi.

Koçarlı Belediyesi’nde Çocuk Meclisi kuruldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu temsilen ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Koçarlı Belediye Meclisi'nde bu kez çocuklar özel oturum gerçekleştirdi.

Koçarlı Atatürk İlkokulu öğrencilerinin oluşturduğu çocuk meclisinde bir günlüğüne başkan, katip ve meclis üyesi olan çocuklar, gerçekleştirdikleri meclis özel oturumunda aldıkları kararları hep birlikte kabul ettiler. Koçarlı Belediye Meclis Salonu'nda oluşturulan çocuk meclisinde Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Büşra Akman Meclis Başkanı olurken, Çocuk meclisi, meclis başkanlık divanı ve komisyon üyeleri, almış oldukları ilgili kararları belediye meclisine sundular. Çocuk meclisine katılan Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, çocuk meclisi kararlarını meclis üyeleri ile birlikte Türk Bayraklarını kaldırarak kabul ettiler.

Çocuk Meclisi'nde alınan kararları hayata geçirmek için çalışacaklarını ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan; “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın heyecanını ve coşkusunu tüm çocuklarımız ve milletimizle hep birlikte yaşadık ve yaşıyoruz. Dünyayı güzelleştiren yegane şey, çocukların tebessümüdür. Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın da umududur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun ve bu önemli günün çocuklara Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak armağan edilişinin 102. yılını kutladığımız bu gün Belediye Meclisimizi bu kez çocuklara devrettik. Çocuklarımız bir günlüğüne başkan, katip ve meclis üyesi olurken gerçekleştirdikleri meclis özel oturumunda aldıkları kararları hep birlikte kabul ettik. Bugünü anlamlandıran ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, bayramın dünyanın tüm çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum” dedi.

Başkan Nedim Kaplan ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, makam koltuğunu “Özel” çocuklardan down sendromlu 7 yaşındaki Esma Karademir ‘e devretti. Program sonunda Başkan Kaplan ve protokol üyeleri çocuk meclisinin gündem dışı isteklerini dinleyerek çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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