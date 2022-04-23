Söke’de Jandarma çocukların bayramını kutladı

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı gerçekleşen etkinlikte çocuklarla buluştu. Jandarma tarafından Söke’deki alışveriş merkezinde kurulan stantlarda çocuklar velileri ve Jandarma ekipleri ile eğlenirken, bir yandan da Jandarma'yı yakından tanıma fırsatı buldu.

Söke Jandarma Komutanlığı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle açtığı stantlarda en fazla ilgiyi Jandarma Köpek Timinin iki üyesi olan Tor ve Ventor gördü. Çocuklar Tor ve Ventor'u severek yakından ilgilendi. İnteraktif oyunlar, trafik eğitimi gibi stantların yer aldığı etkinlikte çocukların diğer ilgi çekici öğeleri ise Jandarma araçları ve motorlar oldu.

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli'nin de ziyaret ettiği stantta, İlçe Jandarma Komutanı Salih Devrim de bulundu.

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