Kuşadası'nda 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Kuşadası’nda 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik ve Çocuk Bayramı, pandemi nedeniyle verilen 2 yıl aradan sonra renkli görüntülerle kutlandı. Öğrencilerin Özer Tük Stadı’ndaki törende sergiledikleri gösteriler protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.



Kuşadası’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, saat 10:00’da sahilde bulunan Atatürk Anıtı’na İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman’ın çelenk sunmasıyla başladı. Ardından Özer Türk Stadı’nda devam eden törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, belediye meclis üyeleri, ilçede görev yapan idari ve mülki amirler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Belediye Başkanı Ömer Günel kent genelindeki okullardan gelerek törene katılan öğrencilerin bayramını kutladı. Öğrenciler ile okulların sergilediği halk oyunları ve çeşitli gösteriler, protokol üyeleri ve stadı dolduran vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı. Öğrencilerin okuduğu 23 Nisan şiirlerinden sonra, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında başarılı olan öğrencilere Kaymakam Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman çeşitli hediyeler verdi.



Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, “Bugün, bu ülkenin yarını olarak gördüğümüz her bir çocuğumuzun sevinci, umudu ve gururu 102 yaşında. Çocuklarımız bugün 102 yıllık bir bayrama uyandı. Onlara bu bayramı hediye eden Başöğretmen Atatürk’e ve milli irademizin tecelli ettiği gazi meclisimizi var eden tüm şehit ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet güneşinin berrak yüzünü vatan ufkunda gösterdiği gün olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102’nci yıl dönümüne ulaşmanın heyecanıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde koltuğu çocuklara bırakma geleneği yine bozulmadı. Bu çerçevede Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Nermin Metin Akar İlköğretim Okulu öğrencisi Cem Erel’i makamında misafir etti. Makam koltuğunu sembolik olarak minik Erel’e devreden Başkan Ömer Günel, bir talimatı olup olmadığını sordu.



Kutlama etkinlikleri, Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı, Kaya Şavkay Meydanı ile Güzelçamlı ve Davutlar mahallelerinde düzenlenen çocuk şenlikleriyle sürdü. Şenliklerde çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır, ailelere ise İkram Aracı’ndan su ve soğuk içecek ikramında bulunuldu.



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