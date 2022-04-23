Çocuklar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerde binlerce çocuk gönüllerince eğlendi.

Etkinlikler Özel Eğitim Ritim Grubu’nun gösterisiyle başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kültür merkezlerine devam eden öğrencilerin şiir okumaları ve müzik gösterileriyle devam eden programda çocuk gelişim merkezlerindeki çocuklar da çeşitli gösteriler sundu.

Çocuklar meydanda kurulan çadırlarda Büyükşehir Belediyesi’nin Bilim Deney Evi, Akıl Oyunları Kulübü, Satranç Kulübü, Alevde Cam İşleme ve Resim Kulübü’nin düzenlediği etkinliklere katıldı. Ayrıca çeşitli oyunlarla çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gönüllerince kutlamaları sağlandı. Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde de 23 Nisan Resim Yarışması’nda dereceye giren öğrencilerin eserleri sergilenmeye başladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

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