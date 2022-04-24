Efeler Belediye Meclis Üyesi Dinç hayatını kaybetti

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Efeler Belediye Meclis Üyesi Memiş Dinç hayatını kaybetti.



Efeler Belediye Meclis Üyesi CHP'li Memiş Dinç yaşamını yitirdi. Geçmiş dönemlerde CHP Aydın İl Başkanlığı yapan Dinç'in ani ölümü sevenleri ve yakınlarını yasa boğdu. Dinç'in cenazesinin öğle namazını müteakip Bey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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