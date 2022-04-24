Atatürk Silüetleri sergisi Didimlilerle buluştu

Sanatçı Ünal Gök tarafından hazırlanan 'Atatürk Silüetleri' sergisi, Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binası'nda açıldı.
Didim Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Didim'de yaşayan Sanatçı Ünal Gök tarafından hazırlanan 'Atatürk Silüetleri' sergisi, Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binası'nda açıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar ortaya çıkan tüm silüetlerinin kabartma tarzıyla işlendiği eserleri içeren sergi, yerli ve yabancı turistler ile Didimli vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Sergi, 25 Mart Pazartesi günü 17.00'a kadar ziyaret edilebilecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.