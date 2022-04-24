Kuşadasıspor - Bayrampaşa Spor: 1-0

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KUŞADASI, (DHA)

STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Abdulbaki Ayyıldız (xx), Abdullah Melih Karaduman (xx), Şefik Öner (xx)

KUŞADASISPOR: Onur Muhammet (xx) Emir (xx), Özcan (x) (Dk. 42 Emre x), Ömer Alp (xx), Mustafa (xx) (Dk. 85 Barış), Murat (xx), Atakan (xx), Serkan (xx) (Dk. 50 Cihangir x), Ferhat (xx), Özer Ozan (xx) (Dk. 85 Metin Arda), Berkay (x) (Dk. 46 Mehmet x)

BAYRAMPAŞA SPOR: Cengizhan Şarli (x) Utkan (x), Tolga (x), Uğur (xx), Cengizhan Bayrak (x), Hasan Basri (x) (Dk. 61 Burhan x), Erkam (x), Mustafa (x), Yusuf (x) (Dk. 82 Mehmet x), Yasin (x) (Dk. 72 Taha x), İbrahim (xx)

GOL: Dk. 16 Serkan (Kuşadasıspor)

SARI KARTLAR: Emre (Kuşadasıspor), Mustafa, Tolga (Bayrampaşa)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iddiası bulunmayan iki takımdan Kuşadasıspor, evinde Bayrampaşa Spor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 16'ncı dakikada ev sahibi ekip adına Serkan kaydetti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar 47 puana ulaşırken, Bayrampaşa 45 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2022-04-24 17:12:17



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