Şüpheliyi kovalarken bacağına demir korkuluk saplanan bekçi taburcu oldu

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Eşber OKAYER/(KUŞADASI),(Aydın),(DHA)-AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık şüphelisi M.Ö.'yü kovalarken bacağı demir korkuluklara saplanan bekçi Serat Yeşilyurt, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi, Devrim Sokak'ta dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı apartmana çatı katından girmeye çalışan kişileri görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla gelen bekçiler, apartmanın çevresini kontrol ederken şüphelilerle karşılaştı. Bekçileri gören şüpheliler, kaçmaya başladı. M.Ö.'nün peşine düşen bekçi Serat Yeşilyurt, takip sırasında kapı üzerinden atlamaya çalıştı ancak bacağına demir korkuluk saplandı. Çağrılan ambulansla Yeşilyurt, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeşilyurt, hastanedeki tedavisinin ardından bugün taburcu edildi. Bu arada kovalamacanın ardından gözaltına alınan M.Ö.'nün polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2022-04-24 18:02:43



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