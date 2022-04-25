Aydın’da süne mücadelesi devam ediyor

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince bitki sağlığı çerçevesinde süne mücadelesi çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da 2022 yılında 289 bin 28 dekar alanda buğday ekilişi gerçekleştirildi. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen 2022 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Şubat ayından bu yana devam eden süne mücadelesi çalışmaları Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştiriliyor. Süne mücadelesi uygulama prensipleri doğrultusunda il ve ilçe müdürlüklerinde görevli toplam 56 teknik personel de çalışmaları yürütüyor.



Üreticilerin kimyasal mücadeleye başvurmamaları gerektiğine dikkat çeken Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklamada “İlimizde kışlak Araştırma Türleri ve Süreci (survey) çalışmaları tamamlanmış olup, kıymetlendirme surveyi çalışmaları devam etmektedir. Survey sonuçlarına bağlı olarak üreticilerimizin gerek görülmediği sürece kimyasal mücadeleye başvurmamaları faydalı böceklerin popülasyonu açısından büyük önem arz etmektedir. Survey sonuçlarına göre üreticilerimiz ve üretici birliklerimiz İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından bilgilendirilmeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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