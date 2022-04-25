Çocuklar Söke Belediyesi’nin şenliğinde doyasıya eğlendi

Söke Belediyesi’nin geleneksel etkinlikleri arasında yer alan uçurtma şenliği gerçekleştirildi.



Bu yıl 15.’si yapılan Uçurtma Şenliği’nde, çocuklar ve çocuklarla birlikte alana gelen velileri doyasıya eğlendi. İki yıl pandemi nedeniyle zorunlu ara verilen ‘Geleneksel Uçurtma Şenliği’ bu yıl Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in talimatıyla geri döndü. Söke Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yoğun ilgi gören Uçurtma Şenliği’ne Söke Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Mustafa İberya Arıkan ve Veli Devrim Yerli, Belediye Meclis Üyesi Yasemin Gürsoy da katıldı.



Uçurtma Şenliği’nde şişme oyun parkları, yüz boyama, balon katlama, palyaço ve süper kahramanlar gibi animasyon gösterileri de yer alırken, Uçurtma Şenliği hafta sonunda çocuk şenliğine dönüştü. Ücretsiz uçurtma dağıtımı yapılırken, sahne gösterilerinin de yapıldığı etkinlikte jimnastik ve halk oyunları gösterileri de ilgi gördü. Söke Belediyesi Şehir Bandosu tarafından gerçekleştirilen dinleti de şenliğe renk kattı.

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