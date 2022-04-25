Nazilli’de minikler bayram coşkusunu tiyatro ile taçlandırdı

Nazilli Belediyesi Minikler Tiyatro Grubu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen ‘Bugün Benim Doğum Günüm’ isimli tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu. Senaryosunu Mukaddes Yüksel’in hazırladığı ve Nurşen Osanç’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Bugün Benim Doğum Günüm’ isimli tiyatro oyunu geniş bir katılımla sahne aldı.



Nazilli Belediyesi Minikler Tiyatro Grubu tarafından yaklaşık 3 aydır hazırlıkları süren ve 27 çocuk oyuncunun yer aldığı oyun Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda izleyicisiyle buluştu. Tüm dünya ülkelerinden çocukların kostümlerini giyerek ‘barış’ mesajı veren oyuncular, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Desteklerinden dolayı Başkan Özcan ve Nazilli Belediyesi’ne teşekkür eden Tiyatro Grubu Eğitmeni Nurşen Osanç, “Atamızın armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda böylesine güzel bir oyun ile izleyenleri buluşturmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Aylardır sanat için emek veren çocuklarımla gurur duyuyorum” diye konuştu.



Program sonunda Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın eşi Aslı Özcan tarafından eğitmen ve oyunculara hediye ve çiçek takdimi yapıldı.

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