Nazilli Belediyespor'a Önal'dan tebrik



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda küme düşen Eskişehirspor'u 5-2 mağlup eden Nazilli Belediyespor'a başkan Ünal Önal'dan kutlama geldi.

Eskişehir'de gençleri oynatma fırsatı bulduklarını belirten Önal, "Altyapımızda yetişen ve 3 gün önce profesyonel imzayı atan 18 yaşındaki Berkay Aydoğmuş, oyuna girdikten 3 dakika sonra golünü atarak hem altyapımıza önemli bir mesaj hem de camiamıza umut ışığı verdi. Nazilli Belediyespor olarak ilçemizdeki ve bölgemizdeki tüm gençlerimizin elinden tutmak istiyoruz. Her geçen gün altyapıdan yetişen sporcularımızın sayısının artması bizi sevindiriyor. Bu gençlerimiz, şehrimizin ve takımımızın gurur kaynağı oluyor. Aydın'da keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda sporcu gencimiz var. Biz bu gençlerimizi keşfetmeye çalışıyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2022-04-25 12:27:43



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