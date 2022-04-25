Dalış turizminin kalbi Kuşadası’nda atacak

Kuşadası Belediyesi, kentte dalış turizmine olan ilgiyi artırmak için harekete geçti. Başkan Ömer Günel, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Oğuz Aydın ile bir toplantı yaptı. Görüşmede, Kuşadası’nda uluslararası organizasyonların düzenlenmesi için nelerin yapılması gerektiği ele alındı.



Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte dalış tutkunlarını yeniden ağırlamaya başladı. Su altındaki kaya yapıları, bangolar, derin duvar yarları ve mağaralar gibi doğal resiflere sahip olan Kuşadası'nda yapay resiflerin oluşturulması için de çalışmalar yapıldı. Bu amaçla Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında satın alınan 54 metre uzunluğa ve 44 metre kanat genişliğine sahip Airbus A 300 tipi yolcu uçağı Kuşadası Körfezi'nde batırıldı. Bölgede dalış turizminin canlanmasına büyük katkı sunan batık uçağa, özellikle haziranağustos aylarını kapsayan dönemde yerli ve yabancı dalgıçların ilgisi yoğun oluyor.

Uçak batığı resifinin Kuşadası'nın dalış turizmine hareketlilik getirmesinin ardından Kuşadası Belediyesi de kentte alternatif turizmin gelişmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla kendisi de 3 yıldızlı dalgıç olan Başkan Ömer Günel, TSSF Başkanı Oğuz Aydın ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeye Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar ile TSSF Üyesi Ahmet Cumhur Sakız, TSSF Aydın İl Temsilcisi Levent Ayvaz ve Söke Gençlik Spor Kulübü Başkanı Mehmet Üzüm katıldı. Toplantıda Kuşadası’nın uluslararası sualtı görüntüleme yarışmasına ev sahipliği yapması için izlenmesi gereken yol haritası masaya yatırıldı.



Kuşadası’nın berrak ve temiz bir denize sahip olduğu için su altı sporlarına çok uygun olduğunu belirten TSSF Başkanı Oğuz Aydın, “Özellikle dünyada yoğun ilgi gören sualtı hokeyi ve sualtı ragbisi gibi spor branşlarının turnuvaları Kuşadası’nda yapılabilir. Ayrıca gerçekleştirilecek uluslararası bir sualtı görüntüleme yarışması dünyadaki dikkatleri de Kuşadası’na çekecektir. Başkanımız Ömer Günel’e bize gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla da teşekkür ederim” dedi.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, “Kuşadası, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu sayesinde Türkiye’nin en büyük uçak batıklarından birine sahip oldu. Uçak resifi kentimizde dalış turizminin gelişmesine önemli bir katkı sunuyor. Kuşadası Belediyesi olarak biz de somut projelere her zaman destek olmaya hazırız. Alternatif turizmi geliştirerek Kuşadası’na daha çok yerli ve yabancı turist çekmek için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

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