HAYDİ polisleri can dostlarına dikkat çekti “1 kap mama, 1 kap su” kampanyası tanıtıldı

Aydın’da can dostları için çalışma yürüten HAYDİ polisi, vatandaşları da bilgilendirmeye devam ederken, “1 kap mama, 1 kap su” kampanyasını tanıttı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri can dostlarını yalnız bırakmıyor. Hayvanlara karşı işlenen suçlara karşı işlemleri yürüten HAYDİ polisleri aynı zamanda vatandaşları da bilgilendirmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyacı daha da önem kazanırken, HAYDİ ekipleri “1 kap mama, 1 kap su” kampanyasında bilgilendirmeler gerçekleştirdi. Vatandaşlarda farkındalık oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütülürken, vatandaşlara hayvanları koruma ve zarar vermeme konusunda gerekli bilgilendirmeler de yapılıyor. Aynı zamanda can dostlarını da unutmayan ekipler sokak hayvanlarını besleme çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.