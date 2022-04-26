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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Valisi Aksoy'un Kadir Gecesi mesajı

İHA

Aydın Valisi Aksoy'un Kadir Gecesi mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mübarek Ramazan ayı ile birlikte üç ayların sonuna yaklaşıldığını ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ramazan ayı içerisinde yer alan, mükafatların sınırsız olarak verildiği, kalplerimizin, duygu ve davranışlarımızın her türlü kötülükten arındığı, aramızdaki sevginin hepimizi kucaklaması için yeni adımlar atma imkanı bulduğumuz Kadir Gecesini idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz. Bütün insanlık için hidayet rehberi olan Kur’anKerim’in bu gecede indirilmeye başlanmış olması, Kadir Gecesi’nin diğer bütün zaman dilimlerinden üstün kılan özelliğidir. Yüce kitabımız bize manevi derinliğinde, arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirir. Tutulan oruçlarla, yapılan ibadet ve yardımlarla manevi doyuma ulaşarak geçirdiğimiz Ramazan ayı, kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi olan Kadir Gecesi’nin faziletiyle zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Kadir gecesi, ellerin semaya açıldığı, gözlerin dualarla yaşardığı, kalplerin okşandığı bir gecedir. Kadir gecesi gibi mübarek bir gecenin, millet olarak aramızdaki sevgiyi, hoşgörüyü, yardımlaşmayı artırmasına, paylaşmayı ve özveriyi pekiştirmesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; milletimizin ve tüm İslam Aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin getirdiği esenlik ve selametin tüm yurdumuzu, aziz milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını, yeryüzünde barış ve huzura vesile olmasını diliyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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