Aydın'da 'yumurta ve muzun' turşusu yapılıyor Bu turşuları gören gözlerine inanamıyor 55 yıllık Turşucu Nurlu: "İnsanı getirsinler, insandan turşu yapayım"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da 'yumurta ve muzun' turşusu yapılıyor Bu turşuları gören gözlerine inanamıyor 55 yıllık Turşucu Nurlu: "İnsanı getirsinler, insandan turşu yapayım"

İHA

Aydın'da 'yumurta ve muzun' turşusu yapılıyor Bu turşuları gören gözlerine inanamıyor 55 yıllık Turşucu Nurlu: "İnsanı getirsinler, insandan turşu yapayım"

Aydın'da 55 yıllık turşucu Hüseyin Nurlu tarafından kurulan yumurta ve muz turşuları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Her şeyin turşusunun kurulabileceğini ve bu konuda kendine güvendiğini belirten Hüseyin Nurlu, "İnsanı getirsinler, insandan turşu yapayım" dedi.
Aydınlılar tarafından oldukça sevilen ve tüketilen turşu, yeni çeşitleri ile ilgi çekiyor. Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde eşi Güldane Nurlu ile birlikte açtıkları turşucuda farklı lezzetleri Aydınlılarla buluşturan Hüseyin Nurlu'nun kurduğu yumurta ve muz turşuları dikkat çekiyor. Genellikle lahana, biber ve salatalıktan yapılan turşulara alışkın olan vatandaşlar muz ve yumurta turşusunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Her turşunun aynı salamura ile kurulmaması gerektiğini ifade eden Nurlu, turşu konusunda kendisine rakip tanımadığını kaydetti.

"Aydınlılar turşuyu çok seviyor"
İlkokul yaşlarındayken ailesi tarafından hazırlanan turşu sularını semt pazarlarında satarak bu işe başladığını belirten turşucu Hüseyin Nurlu, "Bu işi çocukluğumdan bu yana severek yapıyorum. İnsanı getirsinler ondan da turşu yaparım. Kendime turşu konusunda çok güveniyorum. Daha önce açtığımız işletmeleri çeşitli nedenlerden dolayı kapatmak zorunda kaldık. Eşimin Aydınlı olması dolayısıyla burada yıl başında bir işletme açtık. Müşteri potansiyelimiz kısa sürede baya arttı. Aydınlılar turşuyu da çok seviyor. İnanıyorum ki seneye daha fazla talep olacak. Çünkü insanlar sezon başında kendi turşularını kendileri kurdular, biz biraz geç kaldık. Bizden turşu alan herkes bir daha kendilerini yapmayacaklarını bundan sora bizden alacaklarını belirtiyorlar" dedi.

"Yumurta ve muz turşusu dikkat çekiyor"
Yumurta ve muz turşusunun, turşu almak yada turşu suyu içmek için iş yerine gelen herkesin dikkatini çektiğini belirten Nurlu, "Müşterilerimiz geldiklerinde yumurta ve muz turşusu çok fazla dikkatlerini çekiyor. Çoğu kişi de bu turşuları ilk defa gördüklerini söylüyorlar. Her gelen mutlaka neden bu turşuları kurduğumuzu ve nasıl yapıldığını soruyor. Biz de anlatıyoruz ve turşu üzerine koyu sohbete başlıyoruz" diye konuştu.

"Her malın salamurası ayrı"
Her turşusunun salamurasının ayrı olması gerektiğini ve turşu işinde bunun önemli olduğunu ifade eden Nurlu, "Her malın salamurası ayrı. İnsanlar her turşuyu aynı salamuradan kurmak istiyorlar. Bu çok doğru bir iş değil. Evet biber ve türevlerini aynı salamura ile yapabilirsiniz ancak her turşuyu da aynı salamuradan yapamazsınız. Salatalığın, biberin, lahananın ve benzeri gibi ürünlerin salamuraları hep ayrı olmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Yumurta 6, muz 1 ayda yenecek kıvama geliyor
Yumurta ve muz turşusunun kurulumunu anlatan Nurlu, "Yumurtayı herhangi bir yerden temin ettikten sonra alıp kabın içerisine kırmadan kabuğu ile birlikte koyuyorsunuz. Bidona dizdikten sonra özel salamurasını ilave edip kapağını kapatıyoruz. 20 yıl, 30 yıl bu turşu dayanır. Bu salamura vitrinlik salamura, ama bir de bunun bir de normal salamurası var. O, biraz ekşi ve tuzlu olur o kadar. Muz turşusunda da durum hemen hemen aynı. Onda da muz hasadı başladığında biraz yeşilli ve sert muz olacak. Onda şeker oranı yüksek olduğu için uzun sürede kendinden bir ekşime yapar. Onun salamurası da ayrı. Yumurta 6, muz ise 1 ayda yenecek kıvama gelir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köşk’te zabıtadan bayram öncesi sıkı denetim
YEREL HABERLER Köşk’te zabıtadan bayram öncesi sıkı denetim
Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi
Aydın Valisi Aksoy'un Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy'un Kadir Gecesi mesajı
ADÜ'lü öğrencilerden hastanede tedavi gören çocuklara moral desteği
YEREL HABERLER ADÜ'lü öğrencilerden hastanede tedavi gören çocuklara ...
ADÜ'de Okçuluk Yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER ADÜ'de Okçuluk Yarışması düzenlendi
Aydın'da bir haftada yaklaşık 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Aydın'da bir haftada yaklaşık 3 kilo uyuşturucu ele ...
Arkadaşlarıyla toplandıkları evde tüfekle vurulan liseli Mehmet öldü /Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Arkadaşlarıyla toplandıkları evde tüfekle vurulan ...
Jandarmadan definecilere suçüstü
YEREL HABERLER Jandarmadan definecilere suçüstü
Arkadaşlarıyla toplandıkları evde tüfekle vurulan liseli Mehmet öldü
YEREL HABERLER Arkadaşlarıyla toplandıkları evde tüfekle vurulan ...
Didim'in dünyaca ünlü plajlarında çevreci etkinlik
YEREL HABERLER Didim'in dünyaca ünlü plajlarında çevreci etkinlik
Matematik ve Bilim Parkı 23 Nisan'da yüzlerce çocuğu ağırladı
YEREL HABERLER Matematik ve Bilim Parkı 23 Nisan'da yüzlerce çocuğu ...
HAYDİ polisleri can dostlarına dikkat çekti “1 kap mama, 1 kap su” kampanyası tanıtıldı
YEREL HABERLER HAYDİ polisleri can dostlarına dikkat çekti “1 kap ...
Liselilerin tüfekle oyunu kötü bitti 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Liselilerin tüfekle oyunu kötü bitti 14 yaşındaki ...
Dalış turizminin kalbi Kuşadası’nda atacak
YEREL HABERLER Dalış turizminin kalbi Kuşadası’nda atacak
Kuşadası’nda bayram öncesi rezervasyon doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda bayram öncesi rezervasyon doluluk oranı ...
Didim'de gökyüzü yüzlerce uçurtma ile renklendi
YEREL HABERLER Didim'de gökyüzü yüzlerce uçurtma ile renklendi
7 ülkeden 500 sporcu, “Rekabetin Cinsiyeti mi olur?” mesajıyla yarıştı
YEREL HABERLER 7 ülkeden 500 sporcu, “Rekabetin Cinsiyeti mi olur?” ...
Aydın BŞB'de Planinsec yuvaya döndü
YEREL HABERLER Aydın BŞB'de Planinsec yuvaya döndü
Nazilli Belediyespor'a Önal'dan tebrik
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'a Önal'dan tebrik
Doğal Botanik Parkı için harekete geçildi
YEREL HABERLER Doğal Botanik Parkı için harekete geçildi
Aydın Büyükşehir’den voleybolda iki transfer
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir’den voleybolda iki transfer
Başkan Erol’dan spora davet
YEREL HABERLER Başkan Erol’dan spora davet
Nazilli’de minikler bayram coşkusunu tiyatro ile taçlandırdı
YEREL HABERLER Nazilli’de minikler bayram coşkusunu tiyatro ile ...
Efeler’de fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor
YEREL HABERLER Efeler’de fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.