Aydın’a 478 bin TL ulaşım desteği verildi

Ücretsiz seyahat uygulaması çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 2022'nin ilk 3 ayı için 478 bin TL devlet desteği ödemesi yapıldı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hizmetlerinden biri olan engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakınlarının ücretsiz seyahat uygulamasından faydalanabilmesi için ilgili belediyeler aracılığıyla şehir içi toplu ulaşım hizmeti sunan özel işletmeciler desteklenmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ücretsiz seyahat uygulaması çerçevesinde 2022 yılı ilk 3 ayı için Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 478 bin lira gelir desteği verildi.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın hizmet modellerinden biri olan Ücretsiz Seyahat Hizmeti çerçevesinde Aydınlı vatandaşlarımızdan; engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimizin faydalanması hususunda yılın ilk üç ayında Bakanlığımız tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne 478 bin TL ödeme gerçekleştirildi" ifadeleri yer aldı.

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