Aydın Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı'nın altyapısına yatırım yapmaya devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla birlikte altyapı hizmetleri konusunda Aydın’a yatırımlarını sürdürüyor.



Çevreci bir anlayış ile suyun her damlasını için özenle projeler üreten Aydın Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi’nin temeli atarak yapımına başladı. Atık suların arıtılması için yüksek kapasiteli bir tesis inşa eden büyükşehir belediyesi, bir yandan da mevcut hatların tesise ulaşmasını sağlayacak, geniş ve uzun ömürlü borular ile atık su terfi merkezi ve terfi hattı inşa ediliyor.



Büyükşehir Belediye aynı zamanda Koçarlı’nın merkeze uzak mahallelerine yönelik içme suyu hattı yatırımına da devam ediyor. İkizdere Barajı’ndan Koçarlı’ya gelen içme suyu hattı, Bıyıklı Grup İçme Suyu Terfi Hattı İnşaat Yapım İşi çerçevesinde 16 bin metre daha uzatılarak, Büyükdere, Şahinciler, Sobuca, Tekeli, Dedeköy, Şenköy, Bıyıklı ve Yeniköy mahallelerine ulaştırılacak.



Geçtiğimiz yıl yapımına başlanan, planlı ve hızla bir çalışılıp hizmete alınan Koçarlı kısmi kanalizasyon yapım işi ile yaklaşık 18 km’lik kanalizasyon hattı, geniş çaplı ve uzun ömürlü borularla inşa edildi. Bu altyapı işlerini son olarak Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi ile taçlandıracak olan Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı’nın altyapısına uzun yıllar hizmet edecek projeleri hayata geçirmiş olacak.



Modern ve uzun ömürlü projeler ile Koçarlı’nın altyapı ağını yenilediklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi ile önemli bir ihtiyacı daha gidereceklerini ifade etti. Başkan Çerçioğlu, Koçarlı için çalışmaya, üretmeye ve vatandaşların yaşam konforunu artıracak yatırımlara devam edeceklerini de belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.