Polis ve bekçi olmak isteyenler bu kurslara yoğun ilgi gösteriyor

Kuyucak Belediyesi, Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kuyucak Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle gençlere yönelik başlatılan ücretsiz kurslar aralıksız olarak devam ederken, bekçi ve polis olmak isteyen gençler bu kurslara yoğun ilgi gösteriyor.



İlçede ücretsiz olarak açılan POMEM, Bekçilik, Milli Savunma Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları’na hazırlık kursları gençlerin ve öğrencilerin yoğun katılımıyla Kuyucak Atatürk Spor Salonu’nda devam ediyor. Kuyucak Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen kurslara katılım sürüyor.



Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bacaksız, kurslara katılmak isteyenleri Kuyucak Atatürk Spor Salonu’na beklediklerini belirtti.

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