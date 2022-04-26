Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Yarışması’nın ödülleri verildi

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren çocuklara hediyeleri verildi.

Dereceye giren çocuklara hediyelerini veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz, çocuklara hayatlarında başarılar diledi.

Yarışmada anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında dereceye giren onlarca çocuğa bisikletten akıllı saate, tabletten satranca birçok ödül verildi.

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