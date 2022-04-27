En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu. Polisin kimliğini belirlemek için çalışma başlattığı cesedin, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken lastik botun batması sonucu boğulan Suriyeli göçmenlerden birine ait olduğu değerlendiriliyor.

Kuşadası'nın Yılancı Burnu sahilinde akşam saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, kıyıda hareketsiz halde yatan erkek cesedini fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cesedin üzerinde yapılan aramada cüzdan, cep telefonu ve bir miktar döviz bulundu. Polisin kimliğini belirlemek için çalışma başlattığı cesedin, Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışırken bindiği lastik botun batması sonucu boğulan Suriyeli kaçak göçmenlerden birine ait olduğu değerlendiriliyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2022-04-27 00:06:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.