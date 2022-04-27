Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan iki imza daha

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Bolu Belediyespor'dan smaçör İdil Naz Kanbur ve Vakıfbank altyapısından libero Selin Adalı ile sözleşme imzaladı.Sezonun sona ermesinin ardından transferde harekete geçen Aydın ekibi, daha önce sözleşme imzaladığı orta oyuncu Özge Nur Çetiner, pasör Çağla Salih ve orta oyuncu Sasa Planinsec'le birlikte toplam 5'inci takviyesini yapmış oldu.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-04-27 12:32:39



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