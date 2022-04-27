ADÜ öğrenciler albinizmli bireyler üzerine proje gerçekleştirdi

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencileri Alican Ağtaş, Birkan Günel ve İbrahim Halil Dinçarslan, nadir hastalıklar grubu içerisinde yer alan albinizmli bireyler üzerine bir proje gerçekleştirdi.



Öğrenciler, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan 27'si Türk ve 16'sı yabancı olmak üzere toplamda 43 albinizmli bireyin hayat hikayesini dinleyerek projeyi oluşturduklarını, dinledikleri hikayeleri de ‘Albinizmin Farkında Mısınız?’ adıyla Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın katkılarıyla basımını gerçekleştirerek kitap haline getirdiklerini ifade etti. Öğrenciler, ortaya çıkarmış oldukları kitapla albinizmli bireylerin seslerinin duyulmasını ve toplumsal farkındalığı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

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