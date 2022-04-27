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Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, sektöre dair talepleri Bakan Kirişci’ye iletti

İHA

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, sektöre dair talepleri Bakan Kirişci’ye iletti

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Genişletilmiş Ticaret Borsaları Konseyi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İstişare Toplantısı’na katılım sağladı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin teşrifleri ile gerçekleşen Genişletilmiş Ticaret Borsaları Konseyi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İstişare Toplantısı’na katılım sağladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Ticaret Borsaları ve sektör temsileri gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanılan sorunları Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ‘ye ileterek, sektöre yönelik iyileştirmelerin yapılması adına çözüm önerilerini ve taleplerini bildirdi.

Gerçekleşen istişare toplantısında Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik talepler konusunda Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye bilgilendirmede bulundu.

“Desteklemeler arttırılmalı”
Girdi maliyetlerindeki yüzde 300 civarındaki artışın üreticileri olumsuz etkilediğini, Bakan Kirişçi’ye ilettiklerini dile getiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, üretimin devamlılığı için girdi maliyelerindeki artışa oranla desteklemelerde de artış yapılması talebini Bakan Kirişçi’ye iletilmiştir.

Başkan Çondur; “Pamukta Lisanslı Depoculuk teşviklerinden Çırçır Fabrikaları’ da yararlanmalı”
Ülkemiz ekonomisi için önemli bir katma değer oluşturan pamukta, Şanlıurfa’dan sonra ikinci sırada olduklarını ifade eden Çondur, pamukta yaşanılan sorunları ve çözüm önerilerini Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye aktardı. Çondur, pamukta lisanslı depoculuk teşviklerinden çırçır fabrikalarının da yararlanmasının lisanslı depoların daha etkin kullanımına yol açacağını Bakan Kirişci’ye bildirdi.

“Kuru incire prim desteği “
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, gerçekleşen toplantıda Bakan Kirişci’ye incir üreticilerinin prim desteği talebini iletti. Çondur, “Ülkemizin en önemli tarımsal ihracat ürünlerinden olan kuru incire prim desteği sağlanmaması nedeniyle, üreticilerimiz sattıkları ürünün müstahsil makbuzunu talep etmemektedirler. Sayın Bakanımıza, bu durumun haksız rekabete ve kayıt dışı işleme sebebiyet vermekte olduğunu aktardık. Sembolik olarak kuru incire prim desteği verilmesinin hem üreticiye fayda sağlayacağını hem üretimin arttırılmasının destekleyeceğini hem de büyük ölçüde kayıt dışı ekonominin engelleneceğini ilettik ”dedi.

“Aydın’a zirai karantina müdürlüğü açılmalıdır”
Aydın ili olarak kuru incirde dünyada üretim birincisi olduklarını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “İhracatın yaklaşık yüzde 65’lik kısmının ilimize ait olduğu kuru incirin yüklemesi, İzmir Limanı’ndan gerçekleşmektedir. Aydın’da Zirai Karantina Müdürlüğü bulunmadığından dolayı ihracattan geri dönen partiler İzmir Limanı’nda kalmaktadır. Bu durum ihracatçılarımızı olumsuz etkilemektedir. Sayın Bakanımıza, bu durumu aktararak İzmir Limanı’na geri dönen ürünlerin yerinde işlenmesi ve ihracatçılarımıza kolaylık sağlaması adına Aydın’a Zirai Karantina Müdürlüğü’nün açılması talebimizi ilettik ”dedi.

“Kestanede görülen Dal Kanseri Hastalığı için bilimsel çalışmaların yapılması gerekmektedir”
Aydın Ticaret Borsası tarafından Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret tescili alınan Aydın Kestanesinin ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladığını dile getiren Çondur, “Ülkemiz, kestane ağacı varlığının yüzde 29’luk kısmı ilimizde yer almakta olup ülkemiz üretiminin yaklaşık yüzde 30’luk kısmını ilimiz tek başına gerçekleştirmektedir. Ancak şuan da üreticilerimiz, kestane dal kanseri hastalığıyla karşı kaşıya kalmış durumdadır. Kestane ağaçlarını tehdit eden bu hastalık sebebiyle ağaç varlığımızda düşüş yaşanabilir ve hatta bu hastalık kestane üretiminin sonunu getirebilir. Bu nedenle Bakanımıza, Bakanlık öncülüğünde bilimsel bir çalışma hazırlanmasını ve hastalık önleme faaliyetlerinin yapılması talebimizi ilettik” dedi.

“Zeytinyağına ihracat yasağı getirilmesi, pazar kaybetmemize neden oluyor”
Aydın Ticaret Borsası olarak zeytinyağı tüketiminin artırılması adına ülkemizde 27 şehirde zeytinyağı tadım ve tanıtım etkinliği gerçekleştirdiklerini dile getiren Çondur, “Ülkemizde zeytinyağı tüketimi kişi başına 1 litre civarındayken Ayçiçek yağı tüketimi 40 litredir. Ayçiçek yağı fiyatının, zeytinyağı fiyatını geçmesine rağmen ne yazık ki tüketimde hala bir artış olmamıştır. Bununla birlikte zeytinyağına ihracat yasağının getirilmesi de Türk ihracatçısını olumsuz etkilemiştir. İhracatın yasaklanması büyük rakiplerimiz olan İspanya ve İtalya’ya karşı pazar kaybetmemize sebep olmuştur. İhracatçılarımız, yurt dışı pazar payını kolay şekilde elde etmemiştir. Bunu Bakanımıza ileterek ihracat yasağının sona erdirilmesini talep ettik” dedi.

Çondur, AB’de prim desteğinin 1.10 Euro iken ülkemizde 0,80 kuruş olmasının rekabeti nerdeyse imkansız hale getirdiğini, zeytin üreticilerinin mağduriyetinin giderilmesi adına prim desteğinde düzenleme yapılmasını talep ettiklerini belirterek, ticarette dengeli rekabeti olumsuz etkileyen taklit ve tağşişteki cezai yaptırımların arttırılmasından dolayı Bakanlığa teşekkürlerini iletti.

Gerçekleşen toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur,” Genişletilmiş Ticaret Borsaları Konseyi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İstişare Toplantısı’nda Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye, ilimizde ve bölgemizde yaşanılan sorunları ve ilgili sorunların çözümlerine ilişkin taleplerimizi bildirdik. Oldukça verimli geçen toplantıya ev sahipliği yapan Birlik Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na, sorunların çözümleri noktasında bizleri dinleyen, ilettiğimiz konuların takibinde olacağını dile getiren Tarım ve Orman Bakanımız Prof.Dr. Vahit Kirişci’ye Aydın Ticaret Borsası ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum ”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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