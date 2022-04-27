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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobile çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 yaralı

İHA

Otomobile çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir motosikletli kurye önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca, refüjde bulunan tabelaya çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Kemer Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FCA 302 plakalı motosiklet sürücüsü kurye, Kemer Kavşağı’na geldiği sırada 09 AEV 953 plakalı otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Bir anda motosikletin dengesini kaybeden sürücü, orta refüjde bulunan tabelaya çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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