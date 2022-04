Bakan Koca: “Sağlık çalışanını yaralama, ağır suç sayılacak” “Size karşı ödevlerimi biliyorum”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Bakan Koca, sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili, “Kasten yaralama suçu, ceza yargılaması bakımından artık çok daha ağır bir suç olacak” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın programı çerçevesinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne (ADÜ) geldi. Burada ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile görüşen Bakan Koca, üniversite hakkında bilgi aldıktan sonra Tıp Fakültesi öğrencileri ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “ADÜ’de Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'yı ağırlamaktan ve tüm güç koşullara karşın özveri ile çalışan sağlık ordumuzun yeni neferleri ile sizleri bir araya getirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türkiye olarak milletimizin can güvenliği ve halkımızın virüsten korunması noktasında dünyaya örnek olacak çalışmalar ve başarılar ile gururlandık. Bakanımız başta olmak üzere tüm sağlık neferlerimiz ile gurur duyuyoruz” dedi.



“Sorunlarla bizzat ilgileneceğim”

Sağlık Bakanı Koca, Tıp Fakültesi öğrencileri buluşmasında konuşmasına merhum Başbakan Adnan Menderes’ten bahsederek başladı. “Bu ziyaretle, Tıp Fakültesi buluşmaları serisinin bir yenisini daha gerçekleştiriyorum” diyen Bakan Koca, “Bugün, 30 yılda kazandığı yetkinlik sebebiyle, ülkedeki yüzlerce tıbbiyelinin gönlünün olduğu yerdeyim. Profesör Ayhan Aköz hocamız, dekanlık görevini yaklaşık bir ay önce üstlendi. Kendisi, camiada tanınmış Acil Tıp hocasıdır. Biliyorsunuz, meslek, zamanla kişiliğin bir bileşeni olur. Fakültemizde gördüğü sorunlara bir acilci tutumuyla eğildiğini düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı olarak biz de kendisine verebileceğimiz desteği vermeye hazırız. Buraya gelmeden önce yaptırdığım araştırmada, asistanlarımızın nöbetlerde kullanılacak dinlenme odalarına ihtiyacı olduğunu öğrendim. Maaşlardaki yetersizliklerin yol açtığı sonuçlardan biri olarak, bilimsel aktivitelerden yoksun kalma sorunu da dile getirildi. Yenidoğan servisi yetersiz kaldığı için, hasta sevkinin kaçınılmaz olması asistanlarımızın şikayetleri arasında. Sevki, kendine yakıştıramayan bu mesleki gurur bence alkışlanmaya değerdir. Problemle bizzat ilgileneceğim” açıklamasında bulundu.



Öğrencilerden beklentisini söyledi

Bakan Koca, tıp fakültesi öğrencilerinden beklentisini ifade ederek, “Sözümün bu noktasında öğrencilerimizden haklı bir beklentimi dile getirmek isterim. Önümüzdeki TUS’larda derece yapmaya aday kaç kişiyiz? Aydın Adnan Menderes Tıp Fakültesi mezunlarının TUS’taki başarı oranının şu ankinden daha yüksek olmasını, bu fakülteye derece kazandırılmasını bekliyorum” diye konuştu.



“Bakanlığımızın şiddetle mücadelesi pek bilinmiyor”

Sağlık Bakanlığının, her şiddet olayı özelinde tek tek verdiği mücadelenin yeterince bilinmediğini açıklayan Bakan Koca, “Şiddet davaları avukatlarımızca takip edilmektedir. Mağdur arkadaşlarımıza gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. Değindiğim il esaslı yapı, bir bakan yardımcımın koordinasyonunda bana bağlıdır. Sağlıkta şiddet olaylarının mevcut hukuki süreçleri yadırganmakta, bunlara anlam verilememektedir. Süreçlerin adalet duygumuzu tatmin etmediği çok doğrudur. Fakat bu değerlendirmelerde bilgi eksikliğine dayalı hata payları da var. Mevcut yasalar, olayların önemli bir kısmında, maalesef, yargı mensupları için tutukluluğu mümkün kılmıyor. Biz isteriz ki, yasanın hükmü vicdanımızın verdiği hükümle aynı olsun. Aynı değilse, yasa suçun ciddiyetinin gerisinde kalmış ve eskimişse o zaman onu değiştirme iradesine ihtiyaç vardır. Arkadaşlar, irade ortaya konmuştur. Kürsüdeki yargı mensubunun önünde duran yasa, sayılı günler içinde değişmiş olacak. Hakim ve savcılara, verdikleri yıldırıcı kararlar sebebiyle teşekkürü çok görmemeliyiz. Şiddete teşebbüsü azaltacak güçteki kararları mümkün olduğunca yaymalı, duyurmalıyız. Sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçları bu amaçla etkili bir şekilde kullanılmalıdır.



“Denizli’deki şiddet olayına verilen ceza camiada yeterince konu edilmedi”

“Denizli Pamukkale Tıp Fakültesi Hastanesinde 15 Ocakta yaşanan, iki asistan hekimi hedef alan şiddet olayının failine geçen ay verilen 8 yıl 5 ay hapis cezası, göz korkutucu olmasına rağmen camiada yeterince konu edilmemiştir” diyerek sözlerine devam eden Bakan Koca, “Sağlıkta şiddet suçunu ‘Bir an kendimi kaybettim’ lafıyla açıklayacağını zannedenlere mevcut hukuki şartlarda da söylenecek bir şeyler var. Maalesef medya için suç cazip, ceza ilgi çekici değil. Maalesef şiddet suçlarının ele alınış şekli suça teşvik edici. Yasal düzenleme yürürlüğe girdiğinde sizlerden işbirliği talep ediyorum. Umarım yeni suç işlenmez. İşlenirse, kasten yaralama suçunda tutuklama olacak. O tutuklamaları duymayan kalmamalı. O haberleri hepimiz paylaşmalıyız” dedi.



“Şiddet suçlarına karşı önemli bir adım atıldı”

Şiddet suçlarına karşı büyük bir adım atıldığını açıklayan Bakan Koca, “TBMM Adalet Komisyonundan bir düzenleme geçti. Kasten yaralama suçu Katalog Suçları çerçevesine alınıyor. Bu ne demektir? Kasten yaralama suçu, ceza yargılaması bakımından artık çok daha ağır bir suç olacak. Suçun, Katalog Suçlarına alınması, tutukluluk için yeterli sebep teşkil edecek. Zihninizde canlansın diye örnek veriyorum. Sağlık çalışanını yaralama suçu; artık, kasten öldürme, işkence, intihara yönlendirme gibi çok ağır suçlarla aynı başlık altında toplanıyor. Buna ek olarak; halk arasında “kravat indirimi” denen iyi hal indirimi kalkıyor. Suç, kamu hizmetinin engellendiği diğer şiddet suçlarından ayrılarak, ceza artırılıyor. Bu ülkenin hekiminin, asistan hekiminin, uzman hekiminin, geçim kaygısı duymasına ne bir hekim ne de bakan olarak gönlüm razıdır. Cumhurbaşkanımız, maaş başta olmak üzere özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda iradesini beyan etmiştir. Tüm konularda kararlılığını ortaya koymuştur. Çalışma ortamı sorunları bağlamında yardımcı personel eksikliği öne çıkan başlıklardan. Çözüm için zamana ihtiyaç var. Nöbet sorunu, üstesinden bütünüyle gelebileceğimiz bir sorun değil, çözümü zamana yayılacak. Fakat 36 saatlik nöbet insani olmaktan uzaktır. Çok ağır bir yük. Çabalarıma tanıksınız. Çalışma süresini en çok 24 saatle sınırlandırmak istiyoruz. Nöbetler için de hakkaniyetli ücret düzenlemesine gidilmesini amaçlıyoruz. Daha önceki buluşmalarımızda da söyledim. Ben bugün Sağlık Bakanıyım. Ama yaşadığım sürece meslektaşınızım. Size karşı ödevlerimi biliyorum. Buradan Ankara’ya, Bakanlık binasına yeni ödevlerle döneceğimden emin olun” diye konuştu.

