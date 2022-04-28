Kuşadası’nda yaşanan alt yapı sorunları çözülüyor

İlçede alt ve üst yapı sorunlarını kalıcı olarak çözmek için çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kuşadası Belediyesi, Türkmen Mahallesi Alaçam Sokak’ta başlattığı menfez döşeme çalışmalarını tamamladı. Kuşadası Belediyesi’ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar ile bölgede yaşanan sel ve taşkın sorunu çözülmüş oldu.



Kuşadası Belediyesi tarafından farklı mahallelerde yürütülen alt ve üstyapıyı yenileme çalışmaları çerçevesinde Türkmen Mahallesi Alaçam Sokak’ta Çevre Yolu’ndan gelen yağmur suları nedeniyle yaşanan sel ve taşkın sorunu çözüme kavuşturuldu. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarla bölgeye 2 metre yüksekliğinde, 1.5 metre genişliğinde 160 beton kutu menfez yerleştirildi. Toplam 320 metre uzunluğunda menfezin döşendiği sokağa ayrıca 4 hız düşürücü su havuzu yapıldı. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Alaçam Sokak’ın bordür ve kaldırımları da bütünüyle yenilenerek sıcak asfalt döküldü.



Alaçam Sokak’ta yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, uzun yıllardır yağmur sularının taşması nedeniyle konutların tehdit altında olduğu Alaçam Sokak’ta yaşanan sorununun uzun vadeli olarak çözüme kavuşturulduğunu belirterek “Alaçam Sokak her yağmurda ciddi sorun yaşadığımız bir bölgeydi. Ekip arkadaşlarımız uzun ve güçlü bir çalışma yürüterek burada yaşanan sorunu ortadan kaldırdı. Yaşama geçirilen kaldırım, bordür ve asfalt çalışması ile de işlerini tamamladılar. Hemşehrilerimiz güle güle kullansınlar” dedi.

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