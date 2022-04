Kuşadası Belediyesi yöneticileri kenti karış karış dolaşıyor

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kadıkalesi Mahallesi’nde bulunan Deniz Tur Sitesi’ni ziyaret etti. Mahalle muhtarı Ferdi Kartal ile Güvercin Masa Gezici ekibinin de yer aldığı ziyarette Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, site sakinleri ve yöneticilerle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.



Kuşadası’nda belediye yetkilileri ‘vatandaşa hizmet’ odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri belirlenen program dahilinde her gün kentin farklı bir noktasında vatandaşlarla buluşarak talep ve önerilerini dinliyor. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kadıkalesi Mahallesi’ndeki Deniz Tur Sitesi sakinleri ve yöneticileri ile bir araya geldi. Ziyarette Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’a Kadıkalesi Muhtarı Ferdi Kartal ile Güvercin Masa gezici ekibi de eşlik etti. Yaklaşık bir saat süren toplantıda Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, site sakinlerinden gelen istekleri tek tek not aldı. Ardından bölgeyi dolaşarak bakım ve onarımı planlanan yol, kaldırım ve park alanlarında incelemeler yaptı. Güvercin Masa gezici ekibi de oluşturduğu talep formlarını anında ilgili birimlere iletti.



Site sakinlerine kent genelinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Kuşadası Belediyesi olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar sayesinde yazlık nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki alt ve üst yapı sorunlarını hızla gideriyoruz. Ayrıca ekiplerimiz siteler bölgesinin her türlü ihtiyacıyla ilgileniyor. Kuşadası Belediyesi yöneticileri olarak sizlere hizmet için varız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.