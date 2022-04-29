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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buharkent’e Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak

İHA

Buharkent’e Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, her zaman can dostların yanında olduğunu belirterek, yılsonuna kadar Buharkent’te “Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi projesini tamamlayacaklarını açıkladı.
“Çözüm üretme noktasında yasal görevlerimiz olmaması ile birlikte hayvan barınağı yapılması hususunda projemizi hazırladık ve ihale aşamasına geldik” diyen Başkan Erol, “Yakın zamanda ihalesini yapacağız. Yılsonuna kadar Buharkent’te ‘’Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ‘’ hayata geçecektir. Barınak hayata geçirilinceye kadar yasal düzenlemelerle sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler çerçevesinde Buharkent Belediyesi olarak tehlike arz eden köpekleri Aydın Büyükşehir barınağa götürmek sorumluluğundayız. Bu hayvanlar barınakta rehabilite edilecek, kısırlaştırılacak ve uysal bir şekilde tekrar geri gelecektir. Buharkent Belediyesi olarak bugün olduğu gibi yarın da sokaktaki sevgili dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi duyurur, tüm hayvanseverlerin bilgisine sunarız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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