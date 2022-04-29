Tuğba Kuruyemiş, geleneksel bayram hazırlıklarını tamamladı Bayram’da Türkiye’nin ağzı milli ürünlerle tatlanacak

Korona virüs pandemisi nedeniyle 2 yıl aradan sonra sosyal mesafesiz kutlanacak Ramazan bayramı için hazırlıklar erken başladı. Merkezi Aydın’da bulunan ve ülke genelinde yaklaşık 100 şubesi ile hizmet veren Tuğba Kuruyemiş, 2 yıl aradan sonra eski yıllardaki gibi kutlanacak Ramazan bayramı için özel hazırlık yaptı.

Pandemi dolayısıyla 2 yıldır mahsun geçen bayramların bu Ramazan Bayramı’nda daha coşkulu ve daha tatlı geçmesi için kurum olarak özel hazırlıklar yaptıklarını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “Özlemle yad ettiğimiz eski bayramları yaşayabilmek için bu yıl özel hazırlıklar yaptık. Ülkemizin dört bir yanındaki yaklaşık 100 şubemizin yanında artık internet şubemizle ve alışveriş siteleri ile de hizmetlerimiz devam ediyor. Bu yıl geleneksel tatlarla bayramlaşacağız” dedi.

Yaklaşık 2 yıl boyunca etkili olan zorlu pandemi sürecini geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tonkul, “Pandemi nedeniyle kutladığımız mesafeli bayramlar, kucaklaşmanın sevdiklerimizle aynı ortamı paylaşmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu da bizlere gösterdi. Mesafesiz kutlayacağımız bu ilk bayram için Ramazan Bayramı geleneğimiz olan

bol cevizli süzme lokum ile birlikte bademli Antep rüyası ürünlerimizi bayrama özel fiyatlarla sunacağız. Bunun yanında çikolata Türk lokumlarını da bayram için özel ambalajladık. Bayramın en tatlı şekilde geçmesi için bayram süresince mesaimiz devam edecek" diyerek herkesin bayramını kutladı.

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