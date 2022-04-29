Devrilen traktörün altında kalan eski muhtar öldü

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Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Germencik ilçesinde, kontrolünden çıkarak devrilen traktörünün altında kalan eski muhtar Ziya Tezbaşaran (58), hayatını kaybetti.

Kaza, dün Germencik ilçesi kırsal Tekin Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya Tezbaşaran'ın bahçesinde kullandığı 09 ZD 912 plakalı traktör, kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada Tezbaşaran, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan Tezbaşaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tekin Mahallesi'nin eski muhtarı Tezbaşaran'ın cansız bedeni, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN

2022-04-29 11:35:09



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