Samet önce kollarına şimdi işine kavuştu

Aydın'da elektrik akımına kapılması sonucu iki kolunu kaybeden ve İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya öncülüğünde toplanan bağışlarla iki biyonik kol protezi takılan Samet Aktepe, işe başlamanın mutluluğunu yaşıyor.



Aydın’ın İncirliova ilçesinde çatı işçiliği yapan babasına yardım ederken elektrik akımına kapılan Samet Aktepe yaşadığı talihsiz kaza sonucu kollarını kaybetmişti. İki kolu omuzdan kesilmek zorunda kalan Samet’in biyonik kollarına kavuşabilmesi için İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya öncülüğünde Valilik onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Tedavi için gerekli olan yaklaşık 2 milyon 60 bin liranın toplanmasının ardından Aralık 2021'de ameliyata alınan Aktepe'ye omuz, dirsek ve el bileğini kullanabileceği şekilde iki biyonik kol takıldı. Yeni kollarına hızla alışan Aktepe, kimseye bağımlı kalmadan yaşamanın memnuniyetini yaşarken İncirliova Belediyesi’nde işe başlayarak çifte mutluluk yaşadı. Biyonik kollarıyla Halkla İlişkiler Birimindeki görevini zorlanmadan yerine getiren Aktepe, belediyeye başvuran vatandaşlara destek oluyor, bazı evrakların ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlıyor.



Samet Aktepe, kaza sonrası psikolojik açıdan zor günler geçirdiğini, hayırseverlerin desteğiyle 6 ay önce takılan biyonik kollarıyla hayata yeniden sarıldığını ifade etti. Kollarına alıştığını, günlük hayatında önemli bir sorun yaşamadığını anlatan Aktepe, bağış kampanyası sürecinde İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın iş sözü verdiğini, bu hafta görevine başladığını anlattı. İşe başlamanın hayatını değiştirdiğini, çevresindekilerin desteğinin artarak devam ettiğini kaydeden Aktepe, "Kaza sonucunda üzüntülü bir zaman geçirdim. Yeni yeni atlatıyorum. Kollarıma kavuşmamda yardımcı olan hayırseverlere teşekkür ediyorum. Başkanımız söz vermişti, beni işe aldı, işe girdiğim için mutluyum. İnsanlara yardımcı olabilmek çok güzel bir şey. Görev yerimden memnunum. Gerçekten ihtiyacı olan insanlar var, yardımcı olabilmek kadar güzel bir şey yok. Kollarıma kavuşmam sürecinde ben yardım gördüm, şimdi de buraya gelen insanlara yardımcı olacağım" dedi.



Kollarını kaybettikten sonra sosyal yaşamdan koptuğunu, dışarı çıktığında tek başına bir kafede oturup bir şeyler içememenin, yemek yiyememenin sıkıntısını yaşadığını anlatan Aktepe, biyonik kollarının kendisine özgürlüğünü geri verdiğini söyledi. Aktepe, "Şükür, protezlerim takıldıktan sonra yemeğimi yiyorum, çayımı içebiliyorum. Kendi başıma alışveriş yapabiliyorum. Annemin gözü artık arkada değil. Ben dışarda olunca sürekli arayıp soruyordu" diye konuştu.



İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da Samet Aktepe için kampanya başlattıktan sonra, hayırseverlerin desteğiyle gereken paranın toplandığını anlattı. Aktepe'nin yeni kollarıyla başladığı görevinde vatandaşa yardım ettiğini belirten Başkan Kaya, "Samet'in yüzü gülüyor. Telefonunu kullanıyor, kapıyı açıyor, işlerini görüyor. Biz mutluyuz, ailesi daha mutlu. Bütün İncirliova da mutlu. Rabbim Samet'e sağlık ve uzun ömür versin, yeni işinde başarı ve kolaylık diliyorum” ifadelerini kullandı.

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