Yolda bulduğu içinde altın olan keseyi belediyeye teslim etti



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın İncirliova ilçesinde zihinsel engelli Aslı Özakçakoca (31), yolda yürürken bulduğu içinde altın olan keseyi, sahibine ulaştırılması için belediyeye teslim etti. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, örnek davranışı nedeniyle Özakçakoca'ya bayramlık elbise ve ayakkabı hediye etti.

İncirliova ilçesi Zafer Mahallesi´nde yaşayan zihinsel engelli Aslı Özakçakoca, yolda yürürken kese içerisinde altın buldu. Özakçakoca, aldığı keseyi sahibinin bulunması için belediyeye getirerek Başkan Aytekin Kaya'ya teslim etti. Belediye, kesenin sahibinin bulunması için anons yaptı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, örnek davranışı nedeniyle Aslı Özakçakoca'yı kutlayıp, bayramlık elbise ve ayakkabı hediye etti.

'ASLI'NIN GÖNLÜ VE YÜREĞİ GÜZEL'

Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Aslı ilçemiz çarşısının en güzel kızıdır. Çarşıda bulduğu altınları bize getirerek teslim etti. Aslı'nın yüreği ve gönlü güzel. Çarşıda tüm esnaf da onu çok sever. İnşallah sahibi çıkar bizde ona teslim ederiz. Allah ona uzun ömürler versin" dedi.

Aslı Özakçakoca ise, "Yolda yürürken Sevgi Yolu'nda bir pasajın önünde kese buldum. İçinde kaç altın olduğuna bakmadım bile. Aldım belediyeye getirdim. Sahibinin bulunmasını istiyorum" dedi.

Özakçakoca, Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya hediyeleri için de teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN

2022-04-29 14:38:15



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