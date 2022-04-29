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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacasu’da öğrenciler kendi oyunlarını tasarladı

İHA

Aydın'ın Karacasu ilçesinde öğrenciler, 'Kendi Oyunumu Tasarlıyorum' isimli eTwinning projesi ile atık materyallerden elde ettikleri oyuncaklarla geçmişin geleneksel çocuk oyunlarını geleceğin çocuk oyunlarına dönüştürerek yeni tasarladıkları onlarca çocuk oyununu hem oynadı hem tanıttı.

Karacasu’da öğrenciler kendi oyunlarını tasarladı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde öğrenciler, ‘Kendi Oyunumu Tasarlıyorum’ isimli eTwinning projesi ile atık materyallerden elde ettikleri oyuncaklarla geçmişin geleneksel çocuk oyunlarını geleceğin çocuk oyunlarına dönüştürerek yeni tasarladıkları onlarca çocuk oyununu hem oynadı hem tanıttı.

Karacasu Atatürk İlkokulu 2A Sınıfı tarafından Karacasu Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Karacasu Kaymakamı Hatice Gamze Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, ADÜ Karacasu Memnune İnci MYO Müdür Vekili Mehmet Taşdelen, okul müdürleri ve ilçe protokol üyeleri ile ilçedeki okullarda eğitim gören yüzlerce öğrenci katıldı. Öğrencilerin tasarladığı oyunları öğrencilerle birlikte oynayan protokol üyeleri bir günlüğüne de olsa çocukluklarını yaşayarak duygulandı.

Maliyeti yüksek oyunlar sıfır maliyetle yeniden tasarlandı
Karacasu Atatürk İlkokulu 2A Sınıfı Öğretmeni, eTwinning Proje Koordinatörü Sevil Taşdelen’in öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, ‘Kendi Oyunumu Tasarlıyorum’ isimli eTwinning projesi ile atık materyallerden elde ettikleri oyuncaklarla geçmişin geleneksel çocuk oyunlarını geleceğin çocuk oyunlarına dönüştürerek yeni tasarladıkları onlarca çocuk oyununu hem oynadı hem tanıttı.

Proje ve resim sergisinin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından etkinlik ve proje hakkında bilgi veren 2A Sınıfı Öğretmeni, eTwinning Proje Koordinatörü Sevil Taşdelen, Aydın’da 8 okulla birlikte proje ortağı olduklarını ifade ederek, “eTwinning, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. eTwinning, iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele yönelik bir platform sunmaktadır. Bu bağlamda biz de “Kendi Oyunumu Tasarlıyorum” projesine katıldık. Akıl ve zeka oyunları arasında yer alan; Kelime Avı, Mangala, Reversi ve Bardak oyunları tasarladık. Akıl Zekâ Oyunları; zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan bir eğitim metodudur. Bu metot yıllardır ileri dünya ülkelerinde bir öğreti metot ‘u olarak okullarda her seviye de öğretilmektedir. ‘Eğlenirken öğrenme’ ilkesine dayanan zeka oyunları, zihni açıp öğrenmeyi kolaylaştırdığı için çocukların zeka gelişimine ve akademik başarılarına katkı sağlar. Çocuklar eğlenirken öğrenir, zekaları gelişir. Her türlü teknolojik araç, gereç ve programı keşfederek hayatımıza ve eğitimimize entegre etmeyi hedefledik. Maliyeti yüksek olan akıl ve zeka oyunlarını öğrencilerimiz kendi imkanlarıyla, atık materyallerle, sıfır maliyetle yeniden tasarladılar” dedi.

Projeye katılan ve sergiyi gezerek oyunlara eşlik eden öğrenciler de konuşmalarında oyun oynamanın çok zevkli olduğunu ve yeni oyunlar öğrendikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Kaymakam Yılmaz başta olmak üzere Başkan Erikmen ve diğer protokol üyeleri çocukların oyunlarına katılarak bir günlüğüne de olsa çocukluklarını yaşamanın zevkine vardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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