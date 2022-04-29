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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi’nde erken bayram sevinci

İHA

Kuşadası Belediyesi'nde hizmet alım yoluyla çalışan personele erken bayram sevinci yaşatıldı.

Kuşadası Belediyesi’nde erken bayram sevinci

Kuşadası Belediyesi’nde hizmet alım yoluyla çalışan personele erken bayram sevinci yaşatıldı.

Başkan Ömer Günel’in talimatıyla Personel A.Ş’de çalışanların tamamının Nisan ayı maaşlarının bir kısmı Ramazan Bayramı öncesi hesaplarına yatırıldı. Aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirecek olan Personel A.Ş çalışanları Başkan Ömer Günel’e gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, uyguladıkları mali disiplin sayesinde artık çalışanlara gününden önce maaş ödemesi yapabildiklerini belirterek, “Öncelikle tüm emekçi arkadaşlarımın Ramazan Bayramını mutlu, huzurlu ve sağlık dolu bir ortamda geçirmesini diliyorum. Personel A.Ş’de çalışanlarımıza dün itibariyle bir kısmi maaş ödemesi yapılmıştır. Kuşadası Belediyesi mali açıdan artık istikrarlı bir döneme kavuşmuştur” diye konuştu.

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