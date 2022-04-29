Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, gerçekleştirilen karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, gerçekleştirilen karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu

İHA

Girdiği karaciğer koması nedeniyle karaciğer, böbrek ve akciğeri çalışmayan Aydın'ın Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Malatya'da gerçekleştirilen karaciğer nakli ile yeniden yaşama tutundu.

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, gerçekleştirilen karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu

Girdiği karaciğer koması nedeniyle karaciğer, böbrek ve akciğeri çalışmayan Aydın’ın Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Malatya’da gerçekleştirilen karaciğer nakli ile yeniden yaşama tutundu.

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer aniden rahatsızlanarak karaciğer komasına girdi. Götürüldüğü bir çok hastaneden geri çevrilen Başkan Dinçer, yakınlarının yaptığı görüşmeler sonucunda ambulans uçakla Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü’ne nakledildi. Burada yapılan ilk tespitlerde karaciğer komasında bulunduğu, böbrek, karaciğer ve akciğerinin fonksiyonunu sağlayamadığı belirlenen Başkan Dinçer, covid 19 riskine rağmen gerçekleştirilen başarılı bir ameliyat ile karaciğer nakli yapıldı. Gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından ise uzun süre solunum aygıtı ve diyaliz makinesine bağlı olarak yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Dinçer, akciğer ve böbreklerinin yeniden çalışmaya başlamasıyla hayata yeniden tutundu.
Gerçekleştirilen nakil ile ilgili bilgi veren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer hastamız bize şuuru yarı kapalı vaziyette geldi. Mustafa Kaya, donör olarak karaciğerini verdi. Karaciğer başkanımıza başarılı bir şekilde nakledildi. Uzun bir hastane bakım süreci oldu. Şimdi de mutlulukla şifa ile taburcu ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Dinçer’in hastaneye komada geldiğini, anlatan Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, “Hastanın bize gelişi oldukça sıkıntılı ve sorunlu bir süreçti. Bir karaciğer koması halinde akciğeri, böbrekleri ve karaciğeri tamamen fonksiyon dışı kalmış bir vaziyette ambulans uçakla 10 Şubat’ta başvurdu. Geldiği zaman, bir transplantasyon ameliyatını kaldıramayacak kadar tolere edemeyecek kadar ağır bir hastalık tablosu mevcuttu. Hastanemizin tüm birimleriyle özellikle reanimasyon gurubuyla bu akciğerler her ne kadar Covid testi defalarca negatif çıkmasına rağmen bir Covid hastalığı gibiydi ve akciğeri tamamen devre dışı gibi bir pozisyondaydı. Geldiğinden kısa bir süre sonra da regülatöre yani solunum aygıtına bağlamak zorunda kaldık. Acaba biraz toparlayıp öyle mi ameliyata girebilir diye şartları zorladık. Ama biraz daha beklesek kaybedeceğimiz bir tablo oluşmuştu. Bütün riskleri göze aldık. Daha sonra bir canlı vericili karaciğer naklini 17 Şubat’ta gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası da çok uzunca bir süre yoğun bakımda uzunca bir süre trakeostomi ile gitti. Mekanik regülatör desteği aldı. Böbrekleri devamlı 24 saat devam eden diyalizle çalıştırmak zorunda kaldık. Çok uzunca bir süre geçti. Ama gelinen noktada akciğerlerimiz normal nefes alıyor. Böbrekleri normal çalışıyor. Karaciğer iyi. Kendisi de artık ayakta yürümeye başladı” diye konuştu.
Başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşan Dinçer ise ikinci doğrum yerinin Malatya olduğunu söyleyerek, “Bizim Ege Bölgesindeki hastanelerimiz biz artık yapamayız. Bizden ümit kesildi dediği noktada Sezai Hocam, ben elimden geldiğince yardımcı olurum demiş. Ben o dönemde hiçbir şey hatırlamıyorum. Benim için ikinci bir hayat başlıyor. 16 Ekim 1973 Çine doğumluyum. İkincisi de 17 Şubat 2022 Malatya benim ikinci doğum yerim. İkinci vatanım oluyor. Hocam burada olduğu sürece bol bol kontrollere geleceğim. Sadece kontrol değil geldik mi Malatya’yı gezeriz” dedi.
Sağlığında herhangi bir sıkının bulunmadığını aktaran donör Mustafa Kaya ise “ İlk günkü gibi normal bir şekilde hayatımı devam ediyorum. Ben her zaman insanların donör olmaları tavsiye ederim. Bir kişiye hayat vermek sevindirici bir olay” şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in eşi Tuğba Gelincik Dinçer de İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne geldiklerinde eşinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade ederek, “Biz buraya çok sıkıntılı bir şekilde geldik. Geldiğimizde eşim çok kötü durumdaydı. İzmir’de hiçbir doktor eşimi ameliyat etmeye cesaret edemedi. Sezai hocam, bizi kabul etti. Aynı gün uçak ambulansla buraya geldik. Akciğerleri çok kötü durumdaydı hemen ameliyata alamadılar eşimi. Önce onu ameliyata hazırladılar. Sonrasında başarılı bir nakil ameliyatı geçirdik. Sonrasında da çok uzun bir yoğun bakım süreci, çok büyük badireler atlattık. Çok şükür şimdi eşim sağlığına kavuştu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Didim Belediyesi 5 bin öğrenciye çevre eğitimi verdi
YEREL HABERLER Didim Belediyesi 5 bin öğrenciye çevre eğitimi verdi
Kuşadası Belediyesi’nde erken bayram sevinci
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nde erken bayram sevinci
Koçarlı mezarlıklarında bayram temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Koçarlı mezarlıklarında bayram temizliği yapıldı
Aydın'da kıraathaneye kumar baskını
YEREL HABERLER Aydın'da kıraathaneye kumar baskını
Kuşadası’nda mezarlıklar bayram ziyaretine hazır
YEREL HABERLER Kuşadası’nda mezarlıklar bayram ziyaretine hazır
Karacasu’da öğrenciler kendi oyunlarını tasarladı
YEREL HABERLER Karacasu’da öğrenciler kendi oyunlarını tasarladı
Başkan Güler, “Ayrılık günleri geride kaldı”
YEREL HABERLER Başkan Güler, “Ayrılık günleri geride kaldı”
Yolda bulduğu içinde altın olan keseyi belediyeye teslim etti
YEREL HABERLER Yolda bulduğu içinde altın olan keseyi belediyeye ...
Didim Belediyesi usulsüzlüğe geçit vermiyor
YEREL HABERLER Didim Belediyesi usulsüzlüğe geçit vermiyor
Başkan Çerçioğlu'ndan çağrı; "Bakkallarımızın veresiye defterlerini satın alalım"
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu'ndan çağrı; "Bakkallarımızın ...
Samet önce kollarına şimdi işine kavuştu
YEREL HABERLER Samet önce kollarına şimdi işine kavuştu
Sporcu Eğitim Merkezi atletizm il seçmeleri yapıldı
YEREL HABERLER Sporcu Eğitim Merkezi atletizm il seçmeleri yapıldı
Aydın BŞB voleybolda iç transfere yöneldi
YEREL HABERLER Aydın BŞB voleybolda iç transfere yöneldi
Çakmağa gaz doldururken birbirlerini yaktılar
YEREL HABERLER Çakmağa gaz doldururken birbirlerini yaktılar
Nazilli’de 10 binlerce kişi aynı sofrada buluşuyor
YEREL HABERLER Nazilli’de 10 binlerce kişi aynı sofrada buluşuyor
Devrilen traktörün altında kalan eski muhtar öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan eski muhtar öldü
Tuğba Kuruyemiş, geleneksel bayram hazırlıklarını tamamladı Bayram’da Türkiye’nin ağzı milli ürünlerle tatlanacak
YEREL HABERLER Tuğba Kuruyemiş, geleneksel bayram hazırlıklarını ...
Germencik’te traktör kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Germencik’te traktör kazası: 1 ölü
Vali Aksoy’un Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Aksoy’un Ramazan Bayramı mesajı
Türkiye’nin en modern otoyolu 2023’te hizmete girecek
YEREL HABERLER Türkiye’nin en modern otoyolu 2023’te hizmete girecek
Vali Aksoy’un 01 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Aksoy’un 01 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Buharkent’e Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
YEREL HABERLER Buharkent’e Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ...
Şeftali bahçelerinde zararlı kontrolleri yapılıyor
YEREL HABERLER Şeftali bahçelerinde zararlı kontrolleri yapılıyor
Kuşadası Belediyesi yöneticileri kenti karış karış dolaşıyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi yöneticileri kenti karış karış ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.