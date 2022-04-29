Başak Koleji, öğrenci ve velileri bir araya getirdi

Farklı eğitim modelleri ile çocukları bilgiyle buluşturan Aydın Başak Koleji, her kuşağın ortak dili olan oyun üzerine düzenlediği etkinlikle öğrenci ve velileri bir araya getirdi.



Aydın Başak Koleji, farklı eğitim modelleri ile çocukların gelişimine katkı sağlayan çalışmalarına devam ediyor. Hayata geçirdiği Aydın Başak Montessori Çocuk Akademisi’yle de birbirinden farklı etkinlikleri ile öğrencileri bilgiyle buluşturuyor. Bu çerçevede Aydın Başak Montessori Akademisi, Montessori metodunun geliştiricisi Maria Montessori’nin “oyun çocuğun işidir” sözünden hareketle bir etkinlik gerçekleştirdi. “Farklı kuşakların ortak dili oyun” etkinliğinde öğrenci ve veliler bir araya gelirken, ortaya çıkarılan birbirinden farklı oyun araçları da adeta zaman yolculuğuna çıkarttı. Kuşaktan kuşağa değişen oyuncu aileleri ve Montessori öğrencilerinin kendi oluşturdukları oyunlar ile okul binası şenlendi.

Montessori Çocuk Akademisi Müdür Yardımcısı Özlem Tufan: "Biz Montessori Çocuk Akademisi ekibi olarak farklı kültürlerden gelen farklı kuşakların oyun ve çocuk merkezinde birleşmelerini izlemekten çok büyük keyif aldık. Ailelerimizin çocukları ile birlikte ortaya çıkardıkları oyuncak ve çeşitli oyun araçları bizleri de zamanda yolculuğa çıkararak kendi çocukluklarımıza götürdü. Tüm velilerimize ve çocuklarımıza emekleri ve katılımları için gönülden teşekkür ederiz” dedi.

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