Nazilli’de ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ uygulaması yapıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy’un da katıldığı ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ uygulaması yapıldı. Uygulama sırasında sürücülerle tek tek konuşan ve bayramlarını kutlayan Kaymakam Arısoy, sürücülere broşür dağıtarak “Kemerinizi takmadan yola çıkmayız. Bayramınız kemerli olsun” dedi.



Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yeşilyurt Mahallesi devlet karayolu üzerinde bulunan asayiş büro amirliği uygulama noktasında çalışma yapan kaymakam Arısoy’a İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan ve ekip amirleri eşlik etti. DenizliAydın karayolunu kullanan sürücüleri uyarmak ve bayramlarını kutlamak üzere uygulama yapan Kaymakam Arısoy, sürücüler başta olmak üzere yolculara da öğütler vererek emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını ve sevdiklerine sağ salim kavuşmalarını öğütledi.



Uygulamadan memnun kaldıklarını ifade eden sürücüler de herkesin bayramını kutlamanın yanı sıra kemer takmaları için uyarılarda bulundular. Uygulamanın tüm yurtta eş zamanlı şekilde yapıldığına dikkat çeken Kaymakam Arısoy: “Bayram tatilinin başladığı ve trafiğin yavaş yavaş özellikle cumartesi günü karayollarındaki yoğunluğun artmasıdır. Bakanlığımızın karayolları trafik güvenliği ve stratejisi eylem planı doğrultusunda trafik güvenliği ile ilgili faaliyetler yürütülmektedir. Özellikle de emniyet kemeri ile ilgili çeşitli mottolar ve çalışmalar yapılmakta. Bununla ilgili olarak ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ mottosuyla trafik ekiplerimiz tüm bayram süresince ve ardından yoğun bir şekilde emniyet kemeri uygulaması yürütecek. Hem jandarma hem de emniyet ekiplerimizin bu çalışması aralıksız olarak devam edecek. Bayramın sağlıklı bir şekilde geçmesi için lütfen kurallara uyalım. Bayramını kemerli olsun” dedi.

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