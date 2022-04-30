Nazilli Belediyesi son iftar yemeğini Cumhuriyet Mahallesi'nde verdi

Nazilli Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında düzenlenen iftar programlarının sonuncusu Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirildi.



Bugüne kadar yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı iftar programlarında, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan vatandaşları yalnız bırakmadı. Her iftar yemeğinde olduğu gibi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki programa da erken saatlerde gelen Başkan Özcan, genç yaşlı demeden 7'den 70'e tüm hemşehrileri ile tek tek tokalaşarak sohbet etti.



Akşam ezanı öncesi personeli ile birlikte yemek dağıtımlarını yapan Başkan Özcan, "Bu yıl Ramazan ayının son iftar programını Cumhuriyet Mahallemizde gerçekleştiriyoruz. Geniş bir katılım var. Bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıllarda daha güzel programlarla hep birlikte olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Düzenlenen iftar programlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri Başkan Özcan'a teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.