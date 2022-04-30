Aydın'da Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlandı

Tüm dünyada her yıl Nisan ayının son Cumartesi günü kutlanan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Aydın'da tören düzenlendi.



Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Aydın Valiliği önünde düzenlenen çok sayıda veteriner hekimin katılımıyla tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Törende konuşan Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin Dünya Veteriner Hekimler Günü'nün ilk olarak 2008 yılında gündeme geldiğini ve Dünya Veteriner Hekimleri Birliği'nin (WVA) 2000 yılında her Nisan ayının son Cumartesi gününü 'Veteriner Hekimler Günü' olarak kutlanmasını kararlaştırıp, ilan etmesi ile kutlanmaya başlandığını belirtti. Bu tarihin tesadüfen seçilmediğini sözlerine ekleyen Şahin, "Dünya Veteriner Hekimleri Birliği’nin 1863 yılında Hamburg’da yapılan ilk toplantı aynı zamanda Dünya Veteriner Hekimleri Birliği’nin kuruluş tarihi olmuştur ve bu gün 1863 yılı Nisan ayının son Cumartesisidir. Türkiye’de Veteriner Hekimler Günü ilk olarak 28 Nisan 2001’de Türk Veteriner Hekimleri Birliği‘nin düzenlediği organizasyon ile kutlanmıştır. Bugün 'Dünya Veteriner Hekimler Gününün 22. Yıldönümünü', 'Veteriner Hekimim Zorluklarla Mücadele Gücünün Artırılması' teması ile kutluyoruz" diye konuştu.



Konuşmasının sonunda meslek büyüklerini anan Şahin, "Türkiye’de Veteriner Hekimliği Eğitimi ile dizeleri ile dünyayı ayağa kaldıran Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy; hücre tedavisi, kök hücre çalışmaları, sıtma etkeni sivrisineklerle mücadelede sulak alanlarda balıklar yardımıyla biyolojik mücadele ve Thalidomid kullanımının ülkemizde yasaklanarak binlerce çocuğun sakat kalmaktan korunması çalışmalarını yapan, bugünkü meslek amblemimizin de tasarımcısı İstiklal Madalyası sahibi Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün; İstiklal Savaşımız sırasında Büyük Taarruz öncesi sığır vebasına yakalanan hayvanları kendisi yiyip, denedikten sonra askere yediren ve milli mücadelemizin kazanılmasında önemli role sahip Albay Şefik Kolaylı; Covid19 pandemi sürecinde Türkovac adıyla Türk Covid Aşısı'nı geliştiren veteriner hekimler Prof. Dr. Osman Erganiş, Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz ve Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’yi hatırlamadan geçmek veteriner hekimliği meleğine haksızlık olur. Yine aynı şekilde Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, insanlara sağlıksız gıda yedirmemek için verdiği karar neticesinde bıçaklanarak öldürülen Vet. Hek. Volkan Lale’yi de rahmetle yad etmek istiyorum. İsmini zikrettiğim meslek büyüklerimizden ebediyete intikal etmiş olanları rahmet ve minnetle yad ediyor, bugün hayatta olanların ve siz değerli meslektaşlarımın ve meslektaş adaylarımın 'Dünya Veteriner Hekimler Gününü' kişisel, mesleki saygı ve sevgi ile kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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