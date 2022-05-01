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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor'un şampiyonluğuna en çok 'o' sevindi

İHA

Trabzonspor'un şampiyonluğuna en çok 'o' sevindi

Trabzonspor konuk ettiği Antalyaspor ile 22 berabere kalarak şampiyon olmayı garantilerken, 38 yıl sonra gelen şampiyonluk Aydınlı taraftarları sokağa taşırdı. Kent Meydanı'ndaki kutlamalarda taraftarlara bayrak satan Dursun Taşçıoğlu Ramazan Bayramı öncesi erken bayram yaşadı.

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 22 berabere kaldı. Bordomavililer bu sonucun ardından şampiyon olmayı garantiledi. Bordomavililer, en son 19831984 sezonunda şampiyon olurken, tam 38 yıl aradan sonra şampiyon olma sevincini yaşandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da çok sayıda taraftar sokaklara döküldü.

Trabzonspor bayrakları kapanın elinde kaldı
Takımlarının 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluklarını kutlamak isteyen yüzlerce taraftar Atatürk Kent Meydanı'nda toplanırken, meşaleler yakıp horon teperek şampiyonluğu kutladı. Meydanda Trabzonspor bayrağı satan bayrak satıcısı Dursun Taşçıoğlu da bordomavililerin şampiyonluğuna en çok sevinenlerden biri oldu. Tanesi 100 TL'den sattığı bayraklar adeta kapanın elinde kalan Dursunoğlu Ramazan Bayramı'na 2 gün kala erken bayram yaşadı. Satışlarının gün boyunca güzel olduğunu ifade eden Dursun Taşçıoğlu, "Trabzonspor'un şampiyonluğu sayesinde bayram önü güzel kazanç sağladım. Allah bereket versin" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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