Aydın'da metrelerce tatlı kuyruğu

Aydın genelinde her yıl olduğu gibi bu yıl da arife gününde sokaklarda hareketlilik yaşanırken tatlıcılarda ise uzun kuyruklar oluştu.



Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da arife yoğunluğu yaşanırken, bayram havasını evlerinde yaşatmak isteyen vatandaşlar ise tatlıcılara akın etti. Her yıl arife günü bayram alışverişi dolayısıyla dolup taşan sokaklar bu yıl da normalleşme sürecinin ardından eski günlerine kavuştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya giren vatandaşlar ise tatlıcı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Uygun fiyatlı baklava satan tatlıcı dükkanlarına vatandaşlar büyük ilgi gösterirken dükkanın önünden başlayan kuyruk, metrelerce uzadı.

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