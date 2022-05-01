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MHP’li Alıcık: “Dünyanın her yerinde yaşanan acılar son bulsun”

İHA

MHP’li Alıcık: “Dünyanın her yerinde yaşanan acılar son bulsun”

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Ramazan Bayramı mesajında birlik ve beraberliğe vurgu yaparak “Dünyanın her yerinde yaşanan acılar son bulsun” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında birlik ve beraberliğe dikkat çeken Alıcık, mesajında “Bizleri bir kez daha Ramazan Bayramı ile buluşturan Cenabı Allah’a şükrediyorum. Birbirimize dayanarak, birbirimizden feyiz alarak, bu suretle hoşgörü ve sevgi çemberimizi daha da genişletelim. Sılahi rahimle birlikte mesafeler silelim. Salgın günlerinde özlemini çektiğimiz buluşmalar, görüşmeler ve sıcacık gülümsemeler inşallah yurdumuzun dört bir yanını gökkuşağı renkleri gibi kaplasın. Kadrimizin, kavlimizin, kaderimizin kesiştiği Doğu Türkistan'da, İslamiyetimizin kutsallarından Kudüs'de ve dünyanın her yerinde yaşanan acılar bir an önce son bulsun. Evvelemirde kahraman şehitlerimizi rahmetle, hürmetle anıyor, şehit analarımızın, şehit babalarımızın ve şehit yakınlarımızın bayramını gönülden kutluyorum. Gazilerimize en iyi dileklerimi sunuyor, halen tedavi altında bulunanlara şifa temennilerimle hayırlı bayramlar diliyorum. Şanlı Türk Ordumuzun, Kahraman Türk Polisimizin, kahraman sağlık çalışanlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Gönüllerindeki vatan sevgisine, kalplerindeki millet aşkına, gözlerindeki mücadele azmine şahit olduğum dava arkadaşlarımın bayramını kutluyor bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Çok değerli hemşerilerimin, büyüklerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin bayramını kutluyorum. Bizleri Ramazan Bayramı’na kavuşturan Allah'a şükrediyorum. Her günümüz bayram olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Niyaz ederim ki, bu bayramda uzatılan hiçbir el geri çevrilmesin, barış ve kardeşliğimiz ebediyete kadar var olsun” ifadelerine yer verdi.

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